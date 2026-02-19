株式会社スターリーナイトカンパニーは、2026年4月1日(水)〜7日(火)の7日間、新宿住友ビル三角広場にて、ドリンク片手に楽しめる新感覚の花見イベント「花見灯夜2026」を開催する。イベントの目玉は、LEDを用いた桜色のスカイランタンのリリース。一般参加チケットは2026年1月23日より公式サイトにて販売中だ。【写真】最大1500個のスカイランタンが一斉に浮かびあがる、幻想的なスカイランタンリリースは必見※チケットは売り切れ