ミスタードーナツは、創業55周年の記念商品として、2026年2月18日から3月下旬まで「ショコラフレンチシリーズ」を全国のミスタードーナツ（一部ショップを除く）で販売します。1983年に初登場した「ショコラフレンチシリーズ」は、不定期かつ期間限定で販売していた人気商品でした。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長です。2013年に販売を終了したあとも、再販売を熱望されていました。ミスタードーナツが