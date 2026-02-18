【ミスド】令和の小学生は食べたことないのでは？「ショコラフレンチ」が″12年ぶり″に復活！

ミスタードーナツは、創業55周年の記念商品として、2026年2月18日から3月下旬まで「ショコラフレンチシリーズ」を全国のミスタードーナツ（一部ショップを除く）で販売します。

1983年に初登場した「ショコラフレンチシリーズ」は、不定期かつ期間限定で販売していた人気商品でした。ミルクチョコ風味のふわっと軽いショコラフレンチ生地が特長です。2013年に販売を終了したあとも、再販売を熱望されていました。ミスタードーナツが55周年を迎える今年、ついに期間限定で復活します。

懐かしい味？ それとも、初めての味？

懐かしい「あの味」を保ちつつ、初めて食べる人には新しさを感じてもらえるよう、組み合わせる素材選びにもこだわっているそうです。

今回復活する「ショコラフレンチ」や「エンゼルショコラ」に加え、ザクザク食感のチョコクリームを挟んだ「ザクザクチョコクリームショコラ」が新しく登場。この機会に、新旧の「ショコラフレンチシリーズ」を味わってみて。

・ショコラフレンチ（テイクアウト183円／イートイン187円）

ミルクチョコ風味のショコラフレンチ生地にシュガーをたっぷりとまぶしました。ふわっとした食感を楽しめます。

・エンゼルショコラ（テイクアウト194円／イートイン198円）

軽い食感のショコラフレンチ生地に、ホイップクリームをサンド。さらにチョコをコーティングしてリッチな仕上がり。

・ザクザクチョコクリームショコラ（テイクアウト205円／イートイン209円）

ミルクチョコ風味のふわっとしたショコラフレンチ生地に、ザクザクとした食感がアクセントのチョコクリームをサンドし、ホワイトチョコでコーティング。

ネットオーダーでの事前注文がおすすめ

ミスドのネットオーダーウェブサイト、もしくは「ミスタードーナツアプリ」から、事前に注文しておけば、レジで並ばずにドーナツの受け取りが可能です。ただし、ネットオーダーはテイクアウト専用です。

※価格はすべて税込です。

