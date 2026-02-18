『猛暑と田舎のいただきもの』01【漫画】本編を読む猛暑のなか、重い荷物を抱えて走り回る配達員。頭がボーッとし、ついには指先がピリピリとしびれてくる…。これは、現役の配達員であるゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が実際に体験した「熱中症」寸前の恐怖体験だ。今回は、そんな極限状態で客から差し出された“あるもの”で一気に回復したというエピソード、『猛暑と田舎のいただきもの』を紹介するとともに、ゆきたさんに