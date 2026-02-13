LASSIC（ラシック）はこのほど、同社が運営するWEBメディアの「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」がリモートワーク経験者を対象に実施した「職場バレンタインに関する調査」の結果を発表しました。■現在の渡し方は「出社したタイミングで直接手渡し」が約8割まず、「以前から職場で渡す習慣はない」と回答した層を除いた405人に限定し、職場バレンタインの変化について分析したところ、「以前より増えた」