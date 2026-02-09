SEVENTEENのS.COUPSとMINGYUのスペシャルユニット「CxM」初のライブツアー『CxM[DOUBLE UP]LIVE PARTY in JAPAN』の千葉公演が、2026年2月5日（木）と2月6日（金）の2日間にわたって行われました。この記事では、SEVENTEENメンバーも応援にかけつけ、クラブのような盛り上がりを見せた公演1日目の様子をレポートします♡幕開けから"半々ステージ”をフル活用！赤いレーザー光線や鋭い警報音の演出とともに、コンサートは、『F