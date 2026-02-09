友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はバイトで困ったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は、小さい頃からミュージカルが好きでした。大学生になり幼い頃に通っていた劇場でバイトを始めます。しかし、繁忙期の夏休みにトラブルが起こって……。お客さん夫婦が、主人公の目の前で大ゲンカを始めました。お子さんが心配そうに見