「最近、野菜不足が気になる」「レタスを買っても冷蔵庫で余らせてしまう」…そんな悩みを驚きの方法で解決するポップアップイベント「『Cook Do(R)』オイスターソース瞬間消滅レタスバー」が登場。2026年2月8日(日)まで、東京・表参道で開催される。【写真】レタス1玉が一瞬でなくなる!?「瞬間消滅レタス」東京・表参道で「『Cook Do(R)』オイスターソース瞬間消滅レタスバー」が開催中！■野菜不足＆フードロスを“瞬間レスキュ