レタス1玉が“瞬間消滅”するレシピって!?表参道に「『Cook Do(R)』オイスターソース瞬間消滅レタスバー」が2月8日まで登場
「最近、野菜不足が気になる」「レタスを買っても冷蔵庫で余らせてしまう」…そんな悩みを驚きの方法で解決するポップアップイベント「『Cook Do(R)』オイスターソース瞬間消滅レタスバー」が登場。2026年2月8日(日)まで、東京・表参道で開催される。
【写真】レタス1玉が一瞬でなくなる!?「瞬間消滅レタス」
■野菜不足＆フードロスを“瞬間レスキュー”！
本イベントのテーマは、「冬の『野菜不足』と『フードロス』の同時解決」。厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取目標は350グラム以上だが、日本人の平均摂取量は256グラムと大きく下回っており、令和5年のデータでは過去10年で最低水準にまで落ち込んでいるという。
特に冬場は、レタスをサラダとして食べる機会が減ることから、購入しても使い切れずに捨ててしまう「家庭内フードロス」が発生しやすい季節。本イベントの主催である味の素株式会社の調査によると、冬にレタスを廃棄した経験がある人は約46.7%にものぼるのだとか。
そんな状況を打破するために企画されたのが、レタス1玉(約350グラム)をわずか1分で調理し、一瞬で食べきれてしまうレシピ「瞬間消滅レタス」を無料で体験できるイベントだ。
■「Cook Do」のオイスターソースがかける“やみつき”の魔法
レタスの「瞬間消滅」を可能にする秘密は、俳優・藤原竜也さんが出演するCMでもおなじみの「Cook Do」のオイスターソース。
会場で提供されるメニューは、サッと茹でたレタスにオイスターソースをひとかけしただけのシンプルなひと品。しかし、そのコク深くまろやかな味わいがレタスに絶妙にマッチし、丸ごと1玉のレタスを驚くほどの速さで完食できる。
さらに、会場では卓上の調味料を使ったアレンジも楽しめるため、自分好みの「消滅スタイル」を見つけることも可能だ。
■来場者にレタス1玉を丸ごとプレゼント!?
今回のイベントは、来場者特典がとにかく豪華なのがポイント。来場者は全員「瞬間消滅レタス」の試食が楽しめるほか、自宅でも再現できるよう、レタス丸ごと1玉を持ち帰れる。
さらに、SNSキャンペーンに参加した人には「Cook Do」のオイスターソースを1本(110グラム瓶)をプレゼント。野菜を食べて、野菜(レタス1玉)をもらって、それに合わせる調味料までもらえるという、野菜好きの人にも野菜不足の人にもたまらない内容だ。
また、会場ではレタスだけでなく、「瞬間消滅春菊」や「瞬間消滅豆苗」といった緑黄色野菜をペロリと食べられるバリエーションレシピも紹介している。
会場は、表参道の中心地に位置する「ZeroBase表参道」。すでに予約枠が完売となっているため、気になる人は予約サイトで当日枠をチェックしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
