【衝撃の事実！】毛繕いが下手な猫なんているのか…！【漫画】本編を読む愛猫家兼漫画家の久川はる(@hisakawa_haru)さんは、自身が飼っている白猫のミコさんを主人公に「愛されたがりの白猫ミコさん」を執筆している。今回紹介するエピソードは、野良猫だったミコさんが家猫となり、毛艶もよくモフモフになってきたころのお話である。■「うちの猫も同じかも」読者の間で共感の声続々すっかりモフモフのきれいな白猫となったミコさ