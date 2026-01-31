としとしあわせ_p01【漫画】本編を読む妻のひまわりは誰からも愛される笑顔の似合う女性だった。しかし、現在の姿は…！結婚10周年、夫婦そろって30歳を迎えたばかりだというのに、妻はまるで老婆のように年を取っていた。読者から「残酷な物語だけど、美しすぎる」と反響を呼んでいる漫画『としとしあわせ』。今回は作者の墨染清さん(@sumizomesei)に、本作に込めた想いを聞いた。としとしあわせ_p02としとしあわせ_p03としとしあ