ほっかほっか亭は、人気の「牛すき焼シリーズ」を手ごろな価格で楽しめる「牛すき焼丼」が2026年1月15日から販売しています。"肉盛"にしても1000円冬季限定メニューとして人気の「牛すき焼弁当」。今回は、お昼ごはんにも嬉しい丼スタイルの「牛すき焼丼」として、購入しやすい価格で登場しています。「牛すき焼シリーズ」と同様、やわらかく食べやすい牛バラ肉に、白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきという定番の具材を合わせ、2種