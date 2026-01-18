ほっかほっか亭「牛すき焼シリーズ」に新作丼が仲間入り！お手頃価格でランチに最高《15時までの限定販売》

ほっかほっか亭は、人気の「牛すき焼シリーズ」を手ごろな価格で楽しめる「牛すき焼丼」が2026年1月15日から販売しています。

"肉盛"にしても1000円

冬季限定メニューとして人気の「牛すき焼弁当」。今回は、お昼ごはんにも嬉しい丼スタイルの「牛すき焼丼」として、購入しやすい価格で登場しています。

「牛すき焼シリーズ」と同様、やわらかく食べやすい牛バラ肉に、白菜・たまねぎ・とうふ・しらたきという定番の具材を合わせ、2種類のしょうゆをベースにした甘口の割下が素材のおいしさを引き出しています。

価格は、「牛すき焼丼」が770円、お肉1.5倍の「牛すき焼丼（肉盛）」が1000円。生たまごは別売りで80円です。うどんはついていません。

15時までの時間限定販売です。

また、「牛すき焼シリーズ」も引き続き販売しています。

・牛すき焼弁当

讃岐うどん入りの牛すき焼と生たまご、炊きたてのごはんがセットになったボリューム満点のお弁当です。

価格は、「牛すき焼弁当」が940円、お肉1.5倍の「牛すき焼弁当（肉盛）」が1170円。生たまごは別売りで80円です。

・牛すき焼おかず

牛すき焼だけを楽しみたいという方にもおすすめの商品です。

価格は、「牛すき焼おかず」が770円、お肉1.5倍の「牛すき焼おかず（肉盛）」が1000円。生たまごは別売りで80円です。

販売店舗は、秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（淡路島を除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店です。

なお、一部店舗によって価格や使用する食材が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部