今週のテーマは「一度はダメだったはずの相手。それなのに、男から告白された理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：2回のデートで終わったはずの関係が“復活”。商社マンが27歳女性の良さを再認識したワケ正直に言うと、最初は違うと思った。いい子だし育ちも良いし、優しいし可愛い。でも、それ以上でもそれ以下でもなかった真子。しかし二度会ったあと連絡が途絶えていたのに、偶然会って、みんな