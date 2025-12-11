今回、Ray WEB編集部は、バイト先でのちょっと怖い出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のバイト先には、仕事ができなくてみんなから嫌われている○田さんという人がいます。みんなは○田さんに対して冷たく接するなか、主人公は差別することなく、普通に接していました。主人公はバイトを辞めることに。すると辞めた途端、○田さんからあるLINEが…？その衝撃の内