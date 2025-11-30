「アー・ペー・セー（A.P.C.）」が、「グレゴリー（GREGORY）」との初のコラボレーションコレクションを12月12日に発売する。アー・ペー・セーの各店舗および公式オンラインストアで取り扱うほか、12月11日の10時まで先行予約を受け付けている。【画像をもっと見る】コラボコレクションでは、2サイズのバックパックとサッチェルバッグの3型を展開。いずれもブラックナイロン素材を使用し、グレゴリーのアイコニックなバックパ