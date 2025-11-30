A.P.C.がグレゴリーと初コラボ、都市型ハイキング仕様バッグ3型を発売

「アー・ペー・セー（A.P.C.）」が、「グレゴリー（GREGORY）」との初のコラボレーションコレクションを12月12日に発売する。アー・ペー・セーの各店舗および公式オンラインストアで取り扱うほか、12月11日の10時まで先行予約を受け付けている。

コラボコレクションでは、2サイズのバックパックとサッチェルバッグの3型を展開。いずれもブラックナイロン素材を使用し、グレゴリーのアイコニックなバックパックが持つアウトドア由来の機能的デザインに、アー・ペー・セーのミニマルなデニムのエッセンスを融合させた。

大型の「DAY PACK A.P.C. GREGORY」（4万2900円）は、グレゴリーの創業当時から存在するティアドロップ型パックをベースに採用したモデルで、容量は26L。小型の「FINE DAY A.P.C. GREGORY」（3万1900円）は、容量を18Lにスケールダウンした仕様で、スリムでシンプルなショルダーハーネスが特徴だ。ショルダータイプの「SATCHEL M A.P.C. GREGORY」（2万7500円）は、グレゴリーを代表するロングセラーモデル。なお、各アイテムにはアー・ペー・セーのシグネチャーであるジーンズをモチーフとしたディテールが組み合わせられている。

■A.P.C. × GREGORY

発売日：2025年12月12日（金）