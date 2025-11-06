『祖母みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』#6(1/16)【漫画】本編を読む戦争や震災、夫との死別、シングルマザーを経て100歳までポジティブに生き抜いた“最強おばあ”のエピソードを描く、きよまろさん(@sobomiyako98)の漫画『祖母・みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』を紹介する。■「電気代3万円」を惜しむ祖母と、医師の痛烈な皮肉『祖母みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』#6(2/16)『祖母みや子10