2025Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖONE PIECE Çþ¤ï¤é¥¹¥È¥¢ Åìµþ±ØÅ¹¡×¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÈÅìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Î20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢10·î17Æü¤«¤é11·î6Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÅìµþ±Ø¥é¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÅìµþ±Ø¥é¥ê¡¼¡×¤¬³«ºÅ¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤ÎÅìµþ±Ø