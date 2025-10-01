¡ÚµûºÂ¡Û2025Ç¯ 10·î¤Î±¿Àª¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»Õmimiel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡£10·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï?µûºÂ¡Ê2/19~3/20¡Ë¡ÚLUCKY DAY¡Û10·î23Æü¡ÚKEY TO GOOD LUCK¡Û¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ÆÁê¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¡ÚLUCKY COLOR¡Û¥·¥ë¥Ð¡¼¤¢¤Ê¤¿¤Î¼å¤µ¤³¤½¤¬¡Ö±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ëºÇ¶¯¤ÎÉð´ï¡×10·î¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¡ÖÆâÌÌ¤ÎÊÑ²½¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡ÖºÆÀ¸¡×¤Î·î¤Ç¤¹¡£·î¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ÎÃæ¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤ë