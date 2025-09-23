ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > シャネルから新たな選択肢「フレグランスプライマー」が登場 香り グラン ローラ 20世紀 シャネル ファッション GISELe シャネルから新たな選択肢「フレグランスプライマー」が登場 2025年9月23日 19時34分 リンクをコピーする 新たな選択肢「フレグランス プライマー」自由をたたえた奔放な姿と自身のスタイルを貫く意志の強さで20世紀を生きる女性たちの可能性を広げ、今もなお多くの人々に影響を与え続けているココ・シャネル。彼女のエスプリを受け継ぐフレグランス『ココ マドモアゼル』から、今秋「香水のための下地」が登場。肌と同様、香りも土台を整えることで豊かさが増し、繊細でいて芯のある女性像へと近づけるはず。濃淡が異なる同じ香りの丁寧 記事を読む おすすめ記事 キャンメイクから新作ルージュ♡とろけるツヤで長時間キレイ唇に 2025年9月22日 23時0分 Perfume、“コールドスリーブ”宣言にファンから衝撃＆労いの声「ついにこの日が」「のんびり待っとるけぇね」 20周年の節目に決断 2025年9月21日 11時5分 唇から秋の色「色づきすぎずに色っぽい」リップ 2025年9月20日 21時52分 白石麻衣 超絶似合う！鮮やかニットさすがの着こなし「体にフィットしてくれる」「肌触りももちろん」 2025年9月18日 15時39分 美容ライターおすすめ！ 夏枯れした髪に嬉しい「コスパ×タイパ◎」な最新ドライヤー 2025年9月23日 18時0分