¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤­¤Î±Ç²è¡Ú3Áª¡Û¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼ñÌ£¤Ï±Ç²è´Õ¾Þ¡×¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤òÊ¹¤­¹þ¤ßÄ´ºº¡£Netflix¡¢Hulu¡¢Amazon Prime Video¡¢U-NEXT¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¥¦¥Á¤Ç´ÊÃ±¡õ¼ê·Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÌ¾ºî¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ø007¡¿¥Î¡¼¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡Ù¡Ê2020¡Ë© 2021 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.¡Ö007¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè25ºî¤Ç