スタイリストが買った「シンプルな服」選びの視点気分転換に選ぶアイテムには、それぞれの好みやスタイルが反映されがちだから。シンプルの中でシンプルが変わる選択基準を、人気スタイリスト・樋口かほりさんの視点でご紹介。（スタイリスト・樋口かほりさん）ベーシックなアイテムをベースに、流行にとらわれず新しさを生み出す着方や組み合わせに、業界内にもファンが多数。「甘くも辛くもない」白シャツ白シャツ／ファソン ジ