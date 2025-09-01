¡Ú²´ÍÓºÂ¡Û2025Ç¯ 9·î¤Î±¿Àª¥¿¥í¥Ã¥È´ÕÄê»Õmimiel¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë12À±ºÂÊÌÀê¤¤¡£9·î¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Àª¤Ï?²´ÍÓºÂ¡Ê3/21~4/19¡Ë¡ÚLUCKY DAY¡Û9·î19Æü¡ÚKEY TO GOOD LUCK¡Û¥Ñ¥ó¥×¥¹¤òÍú¤¯¡ÚLUCKY COLOR¡Û¥Ð¡¼¥¬¥ó¥Ç¥£¡Ö¼«Ê¬¼´¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¡£¼«Á³¤ÈÆ»¤¬¤Ò¤é¤±¤Þ¤¹9·î¤ÎÃæº¢¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë½Ö´Ö¡£Ä¹¤¤´Ö¿´¤Î±ü¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¡×¤«¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤ò·è¤á¤ë»þ¤¬Íè¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Ç