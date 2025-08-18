シンプルなモノトーンでも「違いが出る」テクニックワードローブに欠かせない身近な２色“白と黒”。安定感のある組み合わせだけど、淡白さゆえ、ともすれば地味なだけ、キレイなだけにもなりかねない。定番の色合わせに差をつける、着方や選びのテクニックをGISELeスタイリストに聞き込み。【スタイリスト・樋口かほりさん】毎号表紙も担当するGISELeスタイリスト。大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム