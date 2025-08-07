ワードローブに欠かせない身近な２色“白と黒”。安定感のある組み合わせだけど、淡白さゆえ、ともすれば地味なだけ、キレイなだけにもなりかねない。そこで、GISELeスタイリストの中でも、とくに多くの白黒企画を手がける岩田さんにインタビュー。これまでのスタイリングをふり返りながら、こだわりのポイントや着方のテクニックを教えてもらいました。(スタイリスト・岩田槙子さん)女らしさとモード感をMIXしたキレイめスタイ