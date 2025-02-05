¥»¥¤¥³¡¼(SEIKO)¤Î¹âµéÏÓ»þ·×¡Ö¥¯¥ì¥É¡¼¥ë(Credor)¡×¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¡Ö¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö(LOCOMOTIVE)¡×¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯5·î23Æü(¶â)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¡×¤Î¿·ºî¡Ö¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥É¡¼¥ë¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î1¤Ä¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾ºî»þ·×¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡È»þ·×³¦¤Î¥Ô¥«¥½¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë»þ·×¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦¥¸¥§¥ó¥¿¤¬1979Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¡£¡Ö¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¥±¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢