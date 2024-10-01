リンツでは、2024年10月1日から10月31日まで「PICK&MIX詰め放題」を開催します。新たにビッグサイズも登場、専用袋もリニューアルし、さらに楽しめる企画となっています。ビッグサイズは約40粒！「リンドール」などのチョコレートを、専用袋のジッパーが閉まるまで好きなだけ詰めることができる大好評企画「PICK&MIX詰め放題」。通常の詰め放題はリンドールを約30粒詰められる想定で、価格は3980円。通常のPICK&MIX利