コンビニチェーンのファミリーマートは、2024年3月19日から「オカシナ学習帳ぐみおはな」と「オカシナ学習帳ぽっぷなちょこ」を、全国約1万6300店で発売しています。見た目も味も楽しい数量限定お菓子懐かしの学習帳をイメージした「オカシナ学習帳」は第3弾となります。今回はグラデーションが可愛いお花グミと、カラフルなむぎチョコの2種が登場です。パッケージは各4色展開で数量限定となるので、この機会にぜひチェックしてみ