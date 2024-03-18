家庭や学校を舞台にしたドラマ・映画には欠かせない存在である子役。現在第一線で活躍している俳優の中にも、子役としてキャリアを重ねてきた人は多いですよね。そこで今回は、演技がうまいと思う元子役は誰なのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位小栗旬2位神木隆之介1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「小栗旬」！2002年放送のドラマ『ごくせん（第1シリーズ）』（日本テ