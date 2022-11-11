2022年11月18日から27日までの10日間、「ららぽーと BLACK FRIDAY」が開催されます。実施施設は、ららぽーと18施設（TOKYO-BAY・柏の葉・豊洲・立川立飛・横浜・海老名・湘南平塚・新三郷・富士見・磐田・沼津・名古屋みなとアクルス・愛知東郷・甲子園・EXPOCITY・和泉・堺・福岡）、ラゾーナ川崎プラザ及びダイバーシティ東京プラザです。アプリ限定のクーポンを配信たとえば、アーバンドック ららぽーと豊洲（東京）とららぽー