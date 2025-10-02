浮気がバレたとき、彼氏は彼女の対応次第で、「一時の気の迷いだった」と後悔することがあるようです。では彼氏が「コイツしかいない」と改めて実感するのは彼女のどんな言動でしょうか。今回はスゴレンの男性読者の意見を参考に「浮気した男性が『もう二度とするまい』と猛反省した本命彼女の言動９パターン」を紹介します。【１】「どんだけ辛かったと思ってんの？」と前から気づいて苦しんでいたことを知らされた「自分がダサす