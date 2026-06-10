【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では周りの人達の目を気にします』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
嫉妬心や反骨心を活用していきます。嫌なことがあるというより、これまであまり力を入れてこなかった部分に向き合って行く必要があるようです。仕事や公の場ではメンタル修行なことが続きます。事実がどうであれ、周囲の人達が自分達の方が上手くいっているようにわざと見せてきます。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分のイメージなどを気にしていくようです。相手にどう思われるかより、周囲の人達に相手に相応しいと思ってもらえているかなどが気になるでしょう。シングルの方は、小言が多い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の悩み癖を解消してあげるのが日々の課題です。
｜時期｜
6月15日 流されてしまう ／ 6月19日 パニックなことがある
｜ラッキーアイテム｜
写真
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞