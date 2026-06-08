【親バレ】死んだはずのネトゲ友がログイン!?その正体はまさかの“父”だった。亡き息子の想いがオンラインで繋がる【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
お互いの素性は知らなくても、一緒に遊ぶ友人はかけがえのない存在。オンラインゲーム仲間の訃報が届いたあと、彼の父を名乗る人物が友人のアカウントでログインしてきて――。
不二丘いつき(@fujioka2020)さんの創作漫画「死んだネトゲのフレの父」は、2023年11月、X上に投稿され2.7万件を超えるいいねを集めたオリジナル作品だ。サービス終了を控えるオンラインゲームで、一緒に遊んでいた顔も本名も知らない友人を亡くした主人公。ある日、もう動くはずのない友人のキャラクター“コーラル”を使い、「亡くなった息子の事を知りたくて」と彼の父親がログインしてくる。“シャド”というキャラクターに扮する主人公は本当に父なのかを疑いつつも、友人の足跡を辿るようにゲーム世界の案内を始め…というストーリーだ。読者からは「滅茶苦茶泣けるすてきな話」と反響を呼んだ同作の舞台裏を、作者の不二丘いつきさんに訊いた。
オンラインゲームを舞台に展開する本作「死んだネトゲのフレの父」。作者の不二丘いつきさんにストーリー誕生のきっかけを伺うと、「自分もオンラインゲームをプレイしているのですが、長く遊んでいるとデータを残したままログインしなくなるフレンドが増えていきました。ですが、ゲームをきっかけにSNSでもつながった人たちは、ログインをやめても新しい楽しみを共有してくれたりしています。思い出が次の喜びを作っていく、そんな話が描けるなと思いました」と語ってくれた。オンラインゲームを通じて生まれたつながりが、ゲームの外へと広がっていく。そんな自身の経験が、本作の着想につながったという。
また、ゲーム内のキャラクターと操作する人間の描写について作者は、「ゲームのキャラメイクですと、どうしてもバリエーションに限界があるので『同じ顔』のキャラと何度も出会うのはオンラインゲームあるあるなのですが、それでも人によって動かし方が違ってくると『別人』に見えていくという感覚があります。序盤に誰も中に入ってない無表情のNPCコーラルを出すことで、本物コーラル、お父さんコーラル、との差別化をよりはっきりさせようとしました」と語る。同じ見た目のキャラクターであっても、その向こう側にいる人間の存在や個性を感じさせる描写が印象的だ。
オンラインゲームだからこそ築ける人間関係もあるのかもしれないと思わせる作品。ぜひ読んでみて欲しい。
取材協力：不二丘いつき(@fujioka2020)
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