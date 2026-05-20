新生活の相棒に最適。機能美が光る【ザ・ノース・フェイス】のデイパックが毎日の通勤通学を快適にサポートしAmazonで販売中！
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ビッグロゴが映えるスポーティなデザイン。収納力抜群な【ザ・ノース・フェイス】のデイパックが日常のあらゆるシーンを支えAmazonで販売中！
「飛躍」を意味するコレクションから登場した、B4対応のデイパック。耐久性に優れた素材を使用し、抗菌防臭加工を施した背面パッドなど、毎日を快適にする機能が満載だ。大きく開くL字型開口部で荷物の出し入れもスムーズ。シンプルで使いやすく、通学や通勤といった日常のあらゆるシーンを支えてくれるアイテムである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ボトムまで大きく開くL字型の開口部を採用している。荷物の出し入れがスムーズに行えるため、忙しい朝の準備や移動中もストレスを感じることなく快適に使用できる。
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耐久性の高い600デニールと1200デニールのポリエステル素材を組み合わせている。タフな作りで、毎日の通学や通勤といったハードな日常使いにもしっかりと対応する。
背面パッドには独自の抗菌防臭加工「DEORANGE」を施している。長時間背負う際も清潔感を保ちやすく、汗をかきやすい季節やアクティブなシーンでも安心だ。
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ノートPCを収納できる内部スリットポケットや、ボトルが入るサイドのメッシュポケットなど収納が充実。小物の整理に便利なフロントポケットも備えている。
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