荷物が多い日も安心の収納力。通学の強い味方となる【アディダス】のスクールリュックがAmazonで販売中！
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制服コーデを格上げする万能デザイン。機能性抜群な【アディダス】のスクールリュックがAmazonで販売中！
毎日の通学や部活で荷物が増えても安心。B4サイズや15.6インチPCまで余裕で収まる大容量設計だ。拡張機能を使えば容量が30Lから35Lへアップし、急な荷物にも対応できる。機能性とデザインを両立した、学生生活を支える頼もしい相棒だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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B4サイズの教科書やプリント類も折らずに収納可能。15.6インチのPCやタブレットも専用のクッションスペースに収まり、そのまま安心して持ち運べる設計だ。
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荷物が増えた際に便利なエキスパンド機能を搭載。ファスナーを開くだけで容量を30Lから35Lへ拡張でき、部活の道具や習い事の荷物もこれ一つにまとめられる。
フロントやサイドに配置されたポケットが小物の整理をサポート。定期や鍵、折りたたみ傘やボトルなど、必要な時にさっと取り出せる工夫が随所に施されている。
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背面とハーネス裏面には通気性の高いメッシュ素材を採用。夏場の通学でも熱がこもりにくく、長時間背負っていても快適な背負い心地をキープできる。
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