忙しい朝の救世主。900Wのハイパワーを誇る【トウシバ】電子レンジが、毎日の時短調理を叶えてくれる。Amazonで販売中！
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キッチンを洗練された空間へ。使いやすさを追求した【トウシバ】電子レンジは、一人暮らしの強い味方。Amazonで販売中！
忙しい毎日を支える、高出力で使い勝手の良い単機能レンジ。900Wのハイパワーで素早く加熱でき、フラット庫内でお手入れも簡単だ。縦開きドアやバックライト液晶など、使う人の視点に立った設計が魅力。新生活を始める人や、シンプルで機能的な家電を求める人に最適な一台である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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900Wのハイパワーで、ご飯一杯を約1分でスピード加熱できる。インバーター技術によりムラを抑えた加熱が可能で、運転音も静かなため夜間の使用も安心だ。
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庫内はフラットな設計で、大きめのお弁当もスムーズに出し入れできる。汚れが拭き取りやすく、日々のメンテナンスが非常に楽なのも嬉しいポイントだ。
縦開きドアを採用しており、片手で簡単に開閉できる。調理中でもストレスを感じさせない設計で、限られたキッチンスペースでも快適に操作が可能だ。
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バックライト付きの液晶パネルとLED庫内照明を搭載し、暗い場所でも設定や庫内の様子が一目でわかる。誰でも直感的に使えるユニバーサルデザインだ。
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