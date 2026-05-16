成城石井がユナイテッドアローズと初コラボ！限定ショッピングバッグは即完売の予感...《5月17日発売》

成城石井は、2026年5月17日から、人気アパレルブランド「UNITED ARROWS（ユナイテッドアローズ）」とコラボした「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」を、成城石井の一部店舗と公式オンラインショップで販売します。

コラボバッグは大・小2サイズ

今回販売されるのは、人気アパレルブランド「ユナイテッドアローズ」とコラボした、大・小の2サイズ展開の限定バッグ。

価格は、大サイズが5269円、小サイズが4389円です。

サイズは、大サイズが高さ約38cm×横幅約30cm×奥行約15cm、小サイズが高さ約24cm×横幅約25cm×奥行約14cmです。

店頭と公式オンラインショップで販売します。購入は、いずれも1人につき大・小各1点までです。

店頭での発売日は5月17日。各店舗の開店時間から販売を開始します。

販売店舗は、成城店、アトレ恵比寿店、自由が丘店、ニュウマン高輪店、ルミネ横浜店、阪急西宮店、広島駅店など全国30店舗です。

オンライン販売は、公式オンラインショップ「成城石井.com」で5月17日10時から販売開始予定です。

公式オンラインショップでの購入には会員登録が必要で、配送は全国対応。別途送料が発生します。

また、公式オンラインショップでは他商品との同時購入は不可。大サイズと小サイズを同時に購入することもできません。

数量限定販売のため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

東京バーゲンマニア編集部