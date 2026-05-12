長く快適に歩きたいあなたへ。新定番【ニューバランス】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
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足元から毎日を快適に。安定感抜群の【ニューバランス】ウォーキングシューズがAmazonで販売中！
ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として新登場した。長く快適に歩くため、卓越したクッション性のFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジ。踵のCRカウンターで安定性を確保し、自然な歩行をアシストするアウトソールは防滑性、耐久性、屈曲性を兼ね備えている。環境配慮素材を採用した新定番モデルだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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長く快適に歩くために、卓越したクッション性を提供するFresh Foamミッドソールをウォーキング仕様にアレンジ。足への負担を軽減し、長時間の歩行でも快適さを保つ設計だ。
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踵にはCRカウンターを搭載し、更なる安定性を確保している。これにより、歩行時のぐらつきを抑え、安心して一歩一歩を踏み出せるようサポートする。
着地時から足裏全体を使って自然な歩行をアシストするアウトソールを採用。防滑性、耐久性、屈曲性を考慮した構造で、様々な路面状況に対応し安全な歩行を支える。
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環境に配慮した素材を採用した、まさに新定番と呼ぶにふさわしいモデルだ。機能性と持続可能性を両立させ、現代のニーズに応える一足となっている。
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