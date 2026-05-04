寝ても覚めてもスヌーピー！「ベルメゾン」から着心地や機能性にもこだわった夏の新作コラボアイテムが発売中
オンラインショップの「ベルメゾン」で、スヌーピーの愛らしいアートがあしらわれた夏アイテムを販売中。急な天候の変化や紫外線対策にもぴったりなポケッタブルパーカーをはじめ、人気のパジャマやルームパンツなどなど、寝ても覚めてもず〜っとスヌーピーのデザインを楽しめるラインナップをチェックしていこう。
【写真】「ベルメゾン」から発売がスタートしたスヌーピーデザインの夏アイテムを見る
折りたたんでいつでもバッグにしのばせたい「UVポケッタブルパーカー」(5990円)は、サングラスをかけたジョー・クールのアートが最大のポイント！UVカット加工が施されていて、フードをかぶれば髪のダメージも防げちゃう。サイズ展開もSからLLまでと豊富で、すそを絞ればシルエットに変化がついておしゃれも楽しめるという優れものだ。
次に注目したいのが大評判の「綿混素材のユニセックスルームパンツ」(各2190円)。コミック柄のチャコールと、レモン柄のミントの2色展開だ。コットンとレーヨンの混紡素材で、テロッとした落ち感のある生地はスタイルアップにも貢献。ゆったりとしたサイズ感で、くつろぎタイムにぴったりのアイテムだ。
おうちでもおでかけでもオールマイティに着こなせる「汗ジミが目立ちにくいプリントTシャツ」(各3990円)は、ジョー・クールがビーチに佇む姿をプリントしたチャコールと、ビーグル・スカウトの探検を描いたホワイトの2色展開。サイズはS〜MとL〜LLの2サイズで、いずれもゆったり着られるオーバーシルエットだから、気になる肉感をさりげなくごまかせる。
着心地がいいと好評の「動きやすくて気持ちがいい。デザインが可愛い、天竺トップスと布帛パンツのパジャマ」(各4990円)は、スモーキーサックス、イエロー、ネイビーの3色展開。こちらはS、M、L、LL、3Lと幅広いサイズバリエーションで、ラクに着られるシルエットをチョイスできるのも魅力。上下セットながら、どの組み合わせも合うので、思い切って全色大人買いするのもおすすめ。
以上のアイテムはベルメゾンの公式サイトから購入可能。暑くなる前にかわいくて快適なアイテムをゲットしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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折りたたんでいつでもバッグにしのばせたい「UVポケッタブルパーカー」(5990円)は、サングラスをかけたジョー・クールのアートが最大のポイント！UVカット加工が施されていて、フードをかぶれば髪のダメージも防げちゃう。サイズ展開もSからLLまでと豊富で、すそを絞ればシルエットに変化がついておしゃれも楽しめるという優れものだ。
次に注目したいのが大評判の「綿混素材のユニセックスルームパンツ」(各2190円)。コミック柄のチャコールと、レモン柄のミントの2色展開だ。コットンとレーヨンの混紡素材で、テロッとした落ち感のある生地はスタイルアップにも貢献。ゆったりとしたサイズ感で、くつろぎタイムにぴったりのアイテムだ。
おうちでもおでかけでもオールマイティに着こなせる「汗ジミが目立ちにくいプリントTシャツ」(各3990円)は、ジョー・クールがビーチに佇む姿をプリントしたチャコールと、ビーグル・スカウトの探検を描いたホワイトの2色展開。サイズはS〜MとL〜LLの2サイズで、いずれもゆったり着られるオーバーシルエットだから、気になる肉感をさりげなくごまかせる。
着心地がいいと好評の「動きやすくて気持ちがいい。デザインが可愛い、天竺トップスと布帛パンツのパジャマ」(各4990円)は、スモーキーサックス、イエロー、ネイビーの3色展開。こちらはS、M、L、LL、3Lと幅広いサイズバリエーションで、ラクに着られるシルエットをチョイスできるのも魅力。上下セットながら、どの組み合わせも合うので、思い切って全色大人買いするのもおすすめ。
以上のアイテムはベルメゾンの公式サイトから購入可能。暑くなる前にかわいくて快適なアイテムをゲットしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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