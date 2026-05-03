足の疲れを劇的に変える一足。快適な歩行を追求した【ダンロップリファインド】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
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幅広設計で足元から健康をサポート。機能性に優れた【ダンロップリファインド】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
ウォーキングやランニングをこれから始める人に最適な一足が登場。幅広4E設計で足幅の広い人や甲高の人にも優しくフィットする。撥水加工や夜間の安全を守る反射材など、快適な歩行を支える機能が充実。キングサイズまで展開しており、足のサイズが大きい人でも安心して選べる設計だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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甲材には水を弾く撥水加工が施されている。急な天候の変化にも対応しやすく、日常のウォーキングをより快適にサポートする仕様となっている。
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足幅の広い人や甲高の人でも窮屈さを感じにくい、幅広4Eのラストを採用。足全体を優しく包み込むようなフィット感で、長時間の歩行も疲れにくい。
爪先とかかと部分には反射材を搭載しており、夜間の歩行時も周囲からの視認性を高め安全を確保する。暗い時間帯の運動も安心して行える。
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屈曲性を重視したソール設計により、足の動きに合わせて柔軟に曲がる。歩行時の自然な足運びをサポートし、軽快なフットワークを実現する。
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