【オーケーの最新チラシ】串カツ、チキンナゲット、浜松餃子...時短ごはんにうれしいおかずがお買い得！《3月29日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年3月23日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。

串カツは1本増量中

まずは、忙しい日に大助かりの総菜のお買い得品を紹介します。

●豚肉と玉葱の串カツ

6本＋1本増量...314円

●国産 黄金大学芋

100gあたり150円（29日までの期間限定価格）

なお、「豚肉と玉葱の串カツ」は、狛江・お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

浜松餃子30個は754円

一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品も見逃せません。以下は一例です。

●マルマツ 浜松餃子（生餃子）30個（600g）

商談時使用売価1413円のところ、4.6割引の754円に。

※浜松餃子のスライスガーリック入り、肉ニラ、しょうがも同価格です。

●やまざき よもぎ串だんご つぶあん 3本

商談時使用売価248円のところ、4.9割引の125円に。

●ニッポンハム チキンナゲット 440g

商談時使用売価861円のところ、5.2割引の409円に。

●ニッポンハム 中華名菜 八宝菜 2〜3人前

商談時使用売価669円のところ、5.3割引の314円に。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）