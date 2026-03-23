【オーケーの最新チラシ】串カツ、チキンナゲット、浜松餃子...時短ごはんにうれしいおかずがお買い得！《3月29日まで》
食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。
2026年3月23日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お買な商品をピックアップして紹介します。
串カツは1本増量中
まずは、忙しい日に大助かりの総菜のお買い得品を紹介します。
●豚肉と玉葱の串カツ
6本＋1本増量...314円
●国産 黄金大学芋
100gあたり150円（29日までの期間限定価格）
なお、「豚肉と玉葱の串カツ」は、狛江・お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。
浜松餃子30個は754円
一時的に安く仕入れられたとして、値下げして販売している商品も見逃せません。以下は一例です。
●マルマツ 浜松餃子（生餃子）30個（600g）
商談時使用売価1413円のところ、4.6割引の754円に。
※浜松餃子のスライスガーリック入り、肉ニラ、しょうがも同価格です。
●やまざき よもぎ串だんご つぶあん 3本
商談時使用売価248円のところ、4.9割引の125円に。
●ニッポンハム チキンナゲット 440g
商談時使用売価861円のところ、5.2割引の409円に。
●ニッポンハム 中華名菜 八宝菜 2〜3人前
商談時使用売価669円のところ、5.3割引の314円に。
食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。
※画像は公式サイトより
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）