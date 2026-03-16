【大阪】ここ穴場！ 平日限定スマートディナー｢ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺｣

堺駅直結の「ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺」で、平日夜限定のスマートディナー「Evening Table」がスタート。22種類から選べるメイン料理に加え、約30種類の料理が楽しめるセミブッフェ付きで満足度の高い内容。人気のアゴーラ黒カレーや揚げたてフレンチフライなども味わえ、アクセス抜群の上質な空間で平日の夜を少し贅沢に過ごせる穴場ディナーとして注目されています。

ホテルの魅力とスマートディナーのメリット

堺駅直結の好立地で、なんばや関西空港へのアクセスも良好。241室の客室からは大阪湾や堺の街並みを眺めることができ、上質な滞在を満喫できます。

館内にはレストラン、バー、ベーカリー、宴会・会議施設を完備。国際会議やイベントにも利用される、堺を代表するシティホテルです。

平日のスマートディナー「Evening Table」は、日常使いでも特別感を味わえるのが最大のメリット。仕事帰りや買い物帰りに、上質な料理と空間を気軽に楽しめます。

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平日夜に楽しめるスマートホテルディナー

「Evening Table（イブニングテーブル）」は、ディナーほど重すぎず、バルより少し贅沢に楽しめるスタイルです。

料金は3,000円から。選べるメイン料理1品に加え、約30種類のセミブッフェが付いてお得感があります。

メイン料理はパスタ、チキングリル、ビーフグリル、和食など22種類から選べます。

この日は和食が食べたい気分で、海鮮丼を選びました。赤出汁と一緒にいただく海鮮丼は、素材の味がしっかりしていて、セミブッフェの料理ともバランス良く楽しめました。

約30種類のセミブッフェ

セミブッフェには前菜やサラダが並び、野菜を使った料理も豊富でバランス良く楽しめます。



スープや温かい料理、パンの種類も豊富で、ホテルらしい充実のラインナップです。

人気のアゴーラ黒カレーは深みのある味わいで、横のはちみつを少し加えるとコクが増し、また違った美味しさを楽しめます。

揚げたてフレンチフライも魅力

このディナーの特徴の一つが、2種類のフレンチフライです。

細切りのクリスピータイプとホクホクの厚切りポテトがあり、揚げたてをテーブルまで届けてくれます。チーズやスパイスなどのトッピングも自由に選べます。お腹いっぱいでも、つい別腹で楽しめる美味しさです。

果物やスイーツも楽しみの一つ！

平日夜にぴったりのディナー

「Evening Table」は平日限定で、時間は18時から21時まで。堺駅直結なので、仕事帰りや買い物帰りにも便利です。

アルコールドリンクは別料金ですが、フリードリンクも用意されています。ホテルディナーでありながら、3,000円からと利用しやすい価格設定です。

この日も多くのお客さんで賑わい、ホテルの料理を気軽に楽しめる平日夜の新しいディナーとして楽しんでおられました。

ホテル概要

ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺は、南海本線「堺駅」西口に直結する都市型ホテルです。

観光やビジネス拠点としても便利で、なんばまで電車で約10分、関西空港にもアクセスしやすい立地です。

客室は241室あり、大阪湾や堺の街並みを眺められます。館内にはレストラン、バー、ベーカリー、宴会・会議施設を完備。

国際会議やイベントにも利用される格式あるホテルで、地域の人々が集うコミュニティホテルとしても親しまれています。

＜ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 情報＞

住所 大阪府堺市堺区戎島町4-45-1

TEL 072-224-1121

アクセス 南海本線「堺駅」直結

Evening Table（イブニングテーブル）

場所：オールデイダイニング＆ラウンジ ザ•ループ(1F)

期間：2026年2月2日(月)より平日限定

時間：平日限定 18:00～21:00 (L.O. 20:30)

※土日•祝日はディナービュッフェをご提供します。

内容：22種の選べるメインディッシュ1品＋セミビュッフェ約30種

料金：1名様 \3,000～

※メインディッシュにより料金が異なります。

メニュー：[22種の選べるメインディッシュ]

チキングリルやパスタ、丼ものや牛すき鍋など多彩なメニューがラインナップ。牛ハンバーグやビーフグリルなどもスタイルに合わせてお選びいただけます。

[セミビュッフェ]

〈テーブルサービス〉

2種感のフレンチフライ(とろーりチーズ／パルメザンパウダー／グレービーソース／チリ&レモンソルト／ガーリックアンチョビソルト／タルタルソース／サルサソース)

〈前菜〉

みかんと蕪 春菊のサラダ／ビーツとクルミのサラダ／苺とモッツァレラチーズのカプレーゼ／ホッキサラダと筍のマリネ バジル風味／マンゴーとレッドキャベツ／人参のマリネ 柚子風味／茗荷とわかめ／スモークサーモントラウトとポテトのアイオリ／鮪の生ハムとマンゴー

〈スープ〉

蕪のブルーテ／ミネストローネ／コーンスープ／温野菜／アゴーラ黒カレー

〈カレー〉

アゴーラ黒カレー

〈サラダ＆ベジタブル〉

コールドサラダ／温野菜

〈ホテルメイドパン〉

クロワッサン／バケット／クルミロール／クリームデニッシュ／ショコラデニッシュ／あんこデニッシュ／アップルデニッシュ／カスタードレザンデニッシュ／ブリオッシュロール／クランベリーロール／チーズロール

〈その他〉

ソフトクリーム／フルーツ

※12際以下のお子様向けキッズプレートもご用意しています。

オプション

〈ソフトドリンクバー〉1名様 \300 ※セルフステーション

コーヒー／紅茶／オレンジ／アップル／ウーロン茶

〈フリーフロー〉1名様 \2,000 ※セルフステーション

ビール／スパークリングワイン／ワイン(赤•白)／焼酎(芋•麦)／ウィスキー／サワー／ソフトドリンク各種

ビスポーク会員様

限定特典：ビスポーク会員様はEvening Tableご利用で下記特典をプレゼントします。

•乾杯用スパークリングワイン1杯(※1名様1杯まで)

•ソフトドリンク無料飲み放題

※ご利用の際は、ビスポークアプリのクーポン画面をスタッフにご提示ください。

◎アゴーラ公式アプリ(無料)

スマートフォンからアクセスで入会いただいた瞬間からおトクにご利用いただけます。