「by the book」の意味は？「本の近く」ではないんです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「by the book」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、bookを「規則・マニュアル」と読み替えることです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「マニュアル通り」でした！
「by the book」は、「マニュアル通り」という意味の表現です。
日本語では「規則通り」と「杓子定規」では若干ニュアンスが異なりますが、「by the book」には両方のニュアンスがあります。
「As far as the legal expectations are concerned, he followed the instructions from his boss by the book.」
（法的な観点から考えると、彼は上司に言われたとおりに行った）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部