「by the book」の意味は？「本の近く」ではないんです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、bookを「規則・マニュアル」と読み替えることです。

果たして、正解は？

正解は「マニュアル通り」でした！

「by the book」は、「マニュアル通り」という意味の表現です。

日本語では「規則通り」と「杓子定規」では若干ニュアンスが異なりますが、「by the book」には両方のニュアンスがあります。

「As far as the legal expectations are concerned, he followed the instructions from his boss by the book.」

（法的な観点から考えると、彼は上司に言われたとおりに行った）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。