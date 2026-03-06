Àö¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÇº¤à¿Í¤Ø¡£¥é¥¤¥ª¥ó¡ßFABRIC TOKYO¤«¤éÉ¸½à¥³¡¼¥¹¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¨¤ë¡ÖNANOX ¡ß FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE¡×ÃÂÀ¸
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò»È¤¤¡ÖSPEED WASH ONE¡×¤ÎÀö¤¤Êý¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿
¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¤¬¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÈFABRIC TOKYO¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¡ÖNANOX ¡ß FABRIC TOKYO SPEED WASH ONE¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¡ÖÀö¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¸«±É¤¨¤Î¤è¤µ¤ä¡¢·Ú¤µ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõµ¡¤Ç´ÊÃ±¤ËÀö¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤â¸«»ö¤ËÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£Ìó2Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÀö¤¦¤³¤È¡×¤«¤éµÕ»»¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËËèÆüË»¤·¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÍê¤â¤·¤¤1Ãå¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°Û¶È¼ï¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢Ç®¤¤2Ç¯´Ö
¥¹¡¼¥Ä¤ò¡ÖÃå¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀö¤¦¡×¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢Î¾¼ÒÂåÉ½¤ÎÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÃå¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àö¤¦¤³¤È¤ËºÇ½é¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Éþ¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÃÝ¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¿§Íî¤Á¤â·¿Êø¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þÃ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÎÉþ¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£ÃÏµå¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î»×¤¤¤âÎÏ¶¯¤¤¡£
°ìÊý¡¢FABRIC TOKYO¤Î¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Î¼ûÍ×ÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥·¥ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¡¢¥±¥¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÀÞ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¥¨¥³¤ÊÀöÂõ½¬´·¡ÖChoose one Project¡×¤ÎÍýÇ°¤È¶¦ÌÄ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¸¦µæ½ê¤Î¿ÔÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Î³Î¤«¤ÊÊâ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSPEED WASH ONE¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥±¥¢¤Î»þÃ»¡×¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÅú¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤¬¡ÈOne Team¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Àµ°À×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÀö¤¦¤³¤È¤ÎÀµ²ò¡×
2024Ç¯12·î¡¢Î¾¼Ò¤Ï¤Þ¤º¡ÖÀö¤¦¤³¤È¤«¤é¹Í¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°µé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö½µ1¤ÎÀöÂõ¤ÇOK¡×¡ÖÀö¤¤Êý¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤É¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤«¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¡£´ë²è¤«¤éÀ¸ÃÏ³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¶ì¿´¤·¤¿¡×¡£FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¥¿¥Ã¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥ª¥óÂ¦¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®ÎÌ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ë100²ó°Ê¾å¤â¤ÎÀöÂõ¼Â¸³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤ÎÀ¸ÃÏ¤È30²óÀö¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àö¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¿·ÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ¹ÃÓ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½¾Íè¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÃåÍÑ¤ÎÀöºÞ¤ò»È¤¤¡¢¼å¿åÎ®¥³¡¼¥¹¤ÇÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÏÀöÂõµ¡¤Î¡ÖÉ¸½à¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖNANOX one¡×¤Î¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤È¿§¤¢¤»ËÉ»ßµ¡Ç½¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¤¹¤¹¤®1²ó¤ÇÀö¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿åÎ®¤Î¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀöºÞ¤ÎÎÏ¤ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÂÑµ×À¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥³¤ä»þÃ»¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢30²óÀöÂõ¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡Ö¿·ÉÊµé¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¥¹¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢£¤È¤³¤È¤óµÄÏÀ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È
¼«ÂðÀö¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¹©É×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥ÄËÜÂÎ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹ØÆþ»þ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÊý¤Ï2¤ÄÀÞ¤ê¤«4¤ÄÀÞ¤ê¤«¡£Î±¤á¶ñ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤«É³¤«¡£Àö¾ôÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤«¡£¥¬¥¤¥É¤â´Þ¤á¤ÆÎ¾¼Ò¤ÇÌ©¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡×¡£FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢Ç®¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤È¤³¤È¤ó°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬º£¤Î·Á¾õ¤À¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÀöÂõ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦ÊÒÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼Â±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¤É¤¦¾ö¤ó¤ÇÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤à¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÆþ¤ìÊý¤¬¤ï¤«¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤ÎÀö¤¤Êý¥¬¥¤¥É¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥ÄÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¾Âµ¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥ÉÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò2¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤Æ¼ý¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¡£¤¢¤È¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¡¢È¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷¤Ï´°Î»¡£¼«ÂðÀö¤¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¤¬¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÀö¤¦
µ¡Ç½À¥¹¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü9800±ß¤«¤é¡£
FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½Õ²Æ¸þ¤±¤Îº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢½©Åß¸þ¤±¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤¬±ø¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤È°ì½ï¤ËÀö¤¨¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤ò¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥±¥¢¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼êÊü¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
È¯É½²ñ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ¹ÃÓ¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö»þÃ»¤È¥±¥¢¡×¤Î¿·È¯ÁÛ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢ÀöÂõ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºï¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬Ã¯¤·¤â¤Î´ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖË»¤·¤¤Ä«¤äÈè¤ì¤¿Ìë¡¢µÙÆü¤¬ÀöÂõ¤ÇÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤³¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·ÀöºÞ¡ÖNANOX one ¹³¶Ý¡ß»þÃ»¡×¤À¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¤¹¤¹¤®0²ó¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¿·¾ï¼±¡£ÀöÂõ¹©Äø¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤¹¤¹¤®¤ò´Ý¤´¤È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«15Ê¬¤ÇÀöÂõ¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¿å¤äÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÌóÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÍî¤È¤¹ÎÏ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖNANOX ÀöÂõÁå¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë ¥¿¥Æ·¿ÀìÍÑ¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢²È»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀöÂõÁå¤ÎÁÝ½ü¤À¤½¤¦¡£²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ó¤È¤Î¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡£¤½¤ÎÉÔÌÓ¤ÊÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£ÀöÂõ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ®Ê¬¤¬½ù¡¹¤ËÍÏ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀöÂõ»þ¤Î¿å¤¬¡Ö¹³¶Ý¿å¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°áÎà¤ÎÀ¸´¥¤½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥«¥Ó¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤´¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤á¤ë¡£ÌÌÅÝ¤ÊÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀ¶·é¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¡£¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¾Ê¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¶·é¤µ¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£
¤¹¤¹¤®0²ó¤ÎÀöºÞ¤Ë¡¢Æþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢É¸½à¥³¡¼¥¹¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¨¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¥±¥¢¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤ò¸º¤é¤·¡¢Êë¤é¤·¤ËÍ¾Çò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£´À¤Ð¤àÆü¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê°û¤ßÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤¿»þ¤â¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõÊª¤È°ì½ï¤ËÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£±ø¤ì¤Æ¤â²È¤Ç¤¹¤°¤ËÀö¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÃå²ó¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£ ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¤³Ú¤µ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¡ÖSPEED WASH ONE¡×¤Ï¡¢FABRIC TOKYO¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô
¢£°Û¶È¼ï¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢Ç®¤¤2Ç¯´Ö
¥¹¡¼¥Ä¤ò¡ÖÃå¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀö¤¦¡×¤³¤È¤«¤éµÕ»»¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤¬¡¢Î¾¼ÒÂåÉ½¤ÎÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯É½²ñ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÃå¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àö¤¦¤³¤È¤ËºÇ½é¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Éþ¤òºî¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤¿¡×¡£¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÃÝ¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë´°À®¤·¤¿¥¹¡¼¥Ä¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¿§Íî¤Á¤â·¿Êø¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢·Ú¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»þÃ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÎÉþ¤òÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£ÃÏµå¤Ë¤â¤´¼«¿È¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î»×¤¤¤âÎÏ¶¯¤¤¡£
°ìÊý¡¢FABRIC TOKYO¤Î¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Î¼ûÍ×ÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥·¥ï¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½Åª¤ÊÍ×ÁÇ¤ä¡¢¥±¥¢¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤Ê¤«¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÀÞ¤Ë¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬·Ç¤²¤ë¥¨¥³¤ÊÀöÂõ½¬´·¡ÖChoose one Project¡×¤ÎÍýÇ°¤È¶¦ÌÄ¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¿¹¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¸¦µæ½ê¤Î¿ÔÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Î³Î¤«¤ÊÊâ¤ß¤ò´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖSPEED WASH ONE¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥±¥¢¤Î»þÃ»¡×¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÅú¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤¬¡ÈOne Team¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Àµ°À×¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÀö¤¦¤³¤È¤ÎÀµ²ò¡×
2024Ç¯12·î¡¢Î¾¼Ò¤Ï¤Þ¤º¡ÖÀö¤¦¤³¤È¤«¤é¹Í¤¨¤¿µæ¶Ë¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°µé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö½µ1¤ÎÀöÂõ¤ÇOK¡×¡ÖÀö¤¤Êý¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿5¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£
¤³¤ì¤é¤ò¤É¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤«¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤òÁª¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤¹¤ì¤Ð²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤«¡£´ë²è¤«¤éÀ¸ÃÏ³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¶ì¿´¤·¤¿¡×¡£FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢°Û¶È¼ï¥¿¥Ã¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¤½¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥é¥¤¥ª¥óÂ¦¤âÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®ÎÌ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¸¦µæ½ê¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ë100²ó°Ê¾å¤â¤ÎÀöÂõ¼Â¸³¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤ÎÀ¸ÃÏ¤È30²óÀö¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤¬Àö¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¿·ÉÊ¥ì¥Ù¥ë¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ¹ÃÓ¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½¾Íè¤Î¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ë¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÃåÍÑ¤ÎÀöºÞ¤ò»È¤¤¡¢¼å¿åÎ®¥³¡¼¥¹¤ÇÍ¥¤·¤¯Àö¤¦¤Î¤¬´ðËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÏÀöÂõµ¡¤Î¡ÖÉ¸½à¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÖNANOX one¡×¤Î¹â¤¤Àö¾ôÎÏ¤È¿§¤¢¤»ËÉ»ßµ¡Ç½¤ò³è¤«¤»¤Ð¡¢¤¹¤¹¤®1²ó¤ÇÀö¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿åÎ®¤Î¼å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀöºÞ¤ÎÎÏ¤ÈÀ¸ÃÏ¤ÎÂÑµ×À¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥³¤ä»þÃ»¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢30²óÀöÂõ¤·¤¿¸å¤Ç¤â¡Ö¿·ÉÊµé¡×¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¥¹¡¼¥Ä¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¢£¤È¤³¤È¤óµÄÏÀ¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥Í¥Ã¥È
¼«ÂðÀö¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¹©É×¤Ï¡¢¥¹¡¼¥ÄËÜÂÎ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¹ØÆþ»þ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡×¤Ë¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÊý¤Ï2¤ÄÀÞ¤ê¤«4¤ÄÀÞ¤ê¤«¡£Î±¤á¶ñ¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤«É³¤«¡£Àö¾ôÎÏ¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤¤«¡£¥¬¥¤¥É¤â´Þ¤á¤ÆÎ¾¼Ò¤ÇÌ©¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡×¡£FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢Ç®¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£¤È¤³¤È¤ó°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬º£¤Î·Á¾õ¤À¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¤ªÀöÂõ¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦ÊÒÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¼Â±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÖÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¦»þ¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤ò¤É¤¦¾ö¤ó¤ÇÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÇº¤à¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÆþ¤ìÊý¤¬¤ï¤«¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¥¤¥é¥¹¥ÈÉÕ¤¤ÎÀö¤¤Êý¥¬¥¤¥É¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥ÄÍÑ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÎ¾Âµ¤ò¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥ÉÄÌ¤ê¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò2¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤·¤Æ¼ý¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂµ¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¡£¤¢¤È¤Ï¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊÄ¤á¡¢È¾Ê¬¤ËÀÞ¤Ã¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç½àÈ÷¤Ï´°Î»¡£¼«ÂðÀö¤¤¤¹¤ëºÝ¤ÎÇº¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¡¢¤³¤Î¥Í¥Ã¥È¤¬¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÀö¤¦
µ¡Ç½À¥¹¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Á³Ê¤Ï4Ëü9800±ß¤«¤é¡£
FABRIC TOKYO¤ÎÅÚ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ò¤´Äó¶¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½Õ²Æ¸þ¤±¤Îº£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢½©Åß¸þ¤±¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤È³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤¬±ø¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤È°ì½ï¤ËÀö¤¨¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤ò¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥±¥¢¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼êÊü¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÀ¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
È¯É½²ñ¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤ÎÄ¹ÃÓ¤µ¤ó¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ë¡Ö»þÃ»¤È¥±¥¢¡×¤Î¿·È¯ÁÛ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¡¢ÀöÂõ¤Ë¤«¤±¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ºï¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬Ã¯¤·¤â¤Î´ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖË»¤·¤¤Ä«¤äÈè¤ì¤¿Ìë¡¢µÙÆü¤¬ÀöÂõ¤ÇÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤Ë¤â±þ¤¨¤¿¤¤¡×¡£¤½¤³¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·ÀöºÞ¡ÖNANOX one ¹³¶Ý¡ß»þÃ»¡×¤À¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡Ö¤¹¤¹¤®0²ó¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¿·¾ï¼±¡£ÀöÂõ¹©Äø¤ÎÌó7³ä¤òÀê¤á¤ë¤¹¤¹¤®¤ò´Ý¤´¤È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤º¤«15Ê¬¤ÇÀöÂõ¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¿å¤äÅÅÎÏ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÌóÈ¾Ê¬¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤òÍî¤È¤¹ÎÏ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀöÂõµ¡¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖNANOX ÀöÂõÁå¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë ¥¿¥Æ·¿ÀìÍÑ¡×¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢²È»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÀöÂõÁå¤ÎÁÝ½ü¤À¤½¤¦¡£²¿ÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤â¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ó¤È¤Î¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡£¤½¤ÎÉÔÌÓ¤ÊÀï¤¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤À¡£
»È¤¤Êý¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¡£ÀöÂõ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ®Ê¬¤¬½ù¡¹¤ËÍÏ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀöÂõ»þ¤Î¿å¤¬¡Ö¹³¶Ý¿å¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢°áÎà¤ÎÀ¸´¥¤½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÀöÂõÁå¤Î¥«¥Ó¤Þ¤Ç¤Þ¤ë¤´¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤á¤ë¡£ÌÌÅÝ¤ÊÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀ¶·é¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¡¼¥×¡£¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¾Ê¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¶·é¤µ¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¡£
¤¹¤¹¤®0²ó¤ÎÀöºÞ¤Ë¡¢Æþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎËÉ¥«¥Ó¥Ü¡¼¥ë¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢É¸½à¥³¡¼¥¹¤Ç¥¬¥·¥¬¥·Àö¤¨¤ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥Ä¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¥±¥¢¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡×¤ò¸º¤é¤·¡¢Êë¤é¤·¤ËÍ¾Çò¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥¹¡¼¥Ä¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£´À¤Ð¤àÆü¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê°û¤ßÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤¿»þ¤â¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõÊª¤È°ì½ï¤ËÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£±ø¤ì¤Æ¤â²È¤Ç¤¹¤°¤ËÀö¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÃå²ó¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£ ÆÃÊÌ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÀöÂõ¤Î¤Ä¤¤¤Ç¤ËÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¤³Ú¤µ¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¦¥§¥¢¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¡ÖSPEED WASH ONE¡×¤Ï¡¢FABRIC TOKYO¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
