¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛºßÂðÈòÆñ¡©³°¤ØÈòÆñ¡©ÌÜ°Â¤Ï¡Ö¼«Âð¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ç¯¡×
ºÒ³²¤Ï¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡£¡Ö¤¤¤ÄÍè¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÃÏ¿Ì¤òÉÝ¤¬¤ë¤è¤ê¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢ËÉºÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±üÂ¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈòÆñÊýË¡¡×¤È¡Ö¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òÀçÂæ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³¡£ËÉºÒ»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢ËÉºÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÈïºÒÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¼èºà¡¢»Ù±ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ï¡ØÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¤ª¤¦¤ÁËÉºÒ¡×¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡£
¢£ËÉºÒ¤Ë¡Ö´°àú¡×¤Ï¤Ê¤¤¡¡¤½¤Î¤È¤¤½¤Î¾ì½ê¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ
ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤¿¤«¤é°Â¿´¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡
¡ÖËÉºÒ¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ò¤¹¤ì¤ÐÀäÂÐÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢ËÉºÒ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±üÂ¼ÆàÄÅÈþ¤µ¤ó¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð³Ø¹»¤Ç¶µ¤ï¤ë¡ØÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é´ù¤Î²¼¤ËÀø¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¡£¤³¤ì¤Ï´è¾æ¤Ê¹»¼Ë¤À¤«¤éÍ¸ú¤Ç¡¢¸Å¤¤·úÊª¤Ç¤Ï·úÊª¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£È÷ÃßÉÊ¤òÂ·¤¨¤ëÁ°¤Ë¡ØÃÎ¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼«Âð¤ä³°½ÐÀè¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¡¢½õ¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¼«Ê¬¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖÃÎ¤ë¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ô²È¤Ë¤¤¤¿¾ì¹ç¡ÕºßÂðÈòÆñ¡©³°¤ØÈòÆñ¡©¤Þ¤º¤Ï¤ï¤¬²È¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÈòÆñÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤è¤¦
Æ¨¤²¤ë¡©¡¡²È¤Ë¤¤¤ë¡©¡¡¼«Âð¤Î¡ÖºÒ³²¥ê¥¹¥¯¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÈ½ÃÇ¤ËÌÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃÏ¿Ì¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢²È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«¡¢³°¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤«¤Ï·úÊª¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤¬È½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¿å³²¤ä²ÐºÒ¤Î´í¸±ÅÙ¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£½»½ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë´í¸±ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ø¤¹¤°¤Ë³°¤ØÈòÆñ¤¹¤Ù¤¾ì½ê¡Ù¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¡Ø²È¤Ç°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡Ù¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡£ÃÏ°è¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÉ¬Í×¤ÊÈ÷¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤òÃÎ¤ê¡¢¤ï¤¬²È¤ËºÇÅ¬¤ÊÈòÆñÊýË¡¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±üÂ¼¤µ¤ó¡Ë
¢£¡ÚSTEP1¡Û¤ï¤¬²È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Ç¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
1981Ç¯6·î¤è¤êÁ°¤Î·úÊª¤Ï¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½ÀÂç(¢¨1)¡£ºÇ¶á¤Ï2000Ç¯6·î¤è¤êÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤²È²°¤â´í¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç(¢¨2)¡¢³°¤ËÈòÆñ¤ò¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î·úÊª¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¡£
(¢¨1)¸½¹Ô¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
(¢¨2)2000Ç¯6·î¤ËÌÚÂ¤½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î·úÊª¤ÏÂÑ¿ÌÀ¤¬Äã¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÊA¡Ë1981Ç¯6·î1Æü¤è¤êÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿
¢ª³°¤ØÈòÆñ
¡ÊB¡Ë2000Ç¯6·î1Æü¤è¤êÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤²È²°
¢ª³°¤ØÈòÆñ
¡ÊC¡Ë A¡¦B¤É¤Á¤é¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤
¢ª²È¤ÎÃæ¤Î°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ÇÂÔµ¡
¢¨¤¿¤À¤·¡¢STEP2¤ÇºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢£¡ÚSTEP2¡Û½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
ÄÅÇÈ¡¢³³Êø¤ì¡¢Àî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤É¤³¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¼¡¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï¡©¡¡»öÁ°¤Ë¤â¤·¤â¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Î¾õ¶·¤Î¤Û¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÃÊ³¬ÊÌ¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°
¡Ú1ÃÊ³¬¡Û·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤ÎºÇÃæ
´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¿È¤ò¼é¤ë
ÅÝ¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ê¤É´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤éÎ¥¤ì¡¢Äã¤¤»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¹Ô¤ÎÂÑ¿Ì´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²È²°¤Î1³¬¤Ë¤¤¤¿¤é³°¤Ø(¢¨3)¡£
(¢¨3)·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤ÎºÇÃæ¤Ë²°³°¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡¢Íî²¼Êª¤äÅÝ²õÊª¡¢Â¸µ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸·½Å¤ÊÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú2ÃÊ³¬¡ÛÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°
ÄÅÇÈ¤ä³³Êø¤ì¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤ÏÂ¨ÈòÆñ
³¤¤¬¶á¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¡¢³³¤¬¶á¤±¤ì¤ÐÎ¥¤ì¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤Ê¤éÌÀ¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ê¤É¤òÍú¤¡¢ÈòÆñ½Ð¸ý¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¡£
¡Ú3ÃÊ³¬¡ÛÍÉ¤ì¤¬¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È
³°¤Ø½Ð¤Æ¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
³°¤Ø½Ð¤Æ²È¤Î¼þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢µß½õ¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¡£Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ä±ä¾Æ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú4ÃÊ³¬¡ÛÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤éÈ¾Æü¡¢È¾Æü°Ê¹ß
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ì¤Ð°ÂÈÝ³ÎÇ§
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤È°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¡£SNS¤ä¸ý¥³¥ß¤Çµ¶¾ðÊó¤¬½Ð²ó¤ê»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÇÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£¥·¡¼¥óÊÌ¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°
Ä´ÍýÃæ
¥¬¥¹¤Ï¼«Æ°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÂæ½ê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë
¥¬¥¹¤Ï¿ÌÅÙ5ÄøÅÙ¤Ç¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¼«Æ°¼×ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Ð¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¤¹¤°¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ(¢¨4)¡£ÊñÃú¤Ê¤É¤Ï¤Õ¤À¤ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¸ÇÄê¤ò¡£
(¢¨4)¤Þ¤º¤Ï¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ä¤Ä²Ð¸µ¤ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
ÆþÍáÃæ
ÈòÆñ½Ð¸ý¤ò³ÎÊÝ¤·¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÉþ¤òÃå¤ë
ÈòÆñ¤ò¹Í¤¨¤Æ½Ð¸ý¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤ËÉþ¤òÃå¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Íá¼¼¤äÃ¦°á½ê¤Ë¡¢ÅÝ¤ì¤Æ½Ð¸ý¤òºÉ¤°¤â¤Î¤ä¾å¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤·¤Æ¡£
½¢¿²Ãæ
ÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÆ¬¤ò¼é¤ë
¥Ù¥Ã¥É¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ë²È¶ñ¤òÃÖ¤«¤º¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÉÛÃÄ¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢Æ¬¤ò¼é¤Ã¤Æ¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ÏËí¤Î²¼¤Ë¡¢¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ï¥Ù¥Ã¥É¶á¤¯¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤¬ÂçÃÏ¿Ì¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Î¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
