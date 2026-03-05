【ワークマン】990円〜リカバリーウェアが買える！業界No.1宣言後1週間で120万点販売した新作を紹介
株式会社ワークマンは、2026年2月9日にリカバリーウェア「MEDiHEAL(メディヒール)(R)」の新作発表会を行い、専務取締役の土屋さんから「リカバリーウェア業界No.1宣言、年間2100万着の販売計画」が発表された。
【写真】インナーにリカバリーウェアを仕込めば日中も疲労回復
翌2月10日から発売開始し、1週間で120万点を売り上げたと公表。リカバリーウェア市場に参画した昨年の秋冬の約3倍という驚異的なスピードで売れ続けている。本記事ではそんな爆売れ中の新製品を紹介する。
■MEDiHEALとは？
一般医療機器の疲労回復ウェア。身体から放出される遠赤外線を、独自の技術で繊維に練りこんだ高純度のセラミックスが輻射する遠赤外線の血行促進作用により、疲労を回復する環境を整える。
■就寝時のナイトウェア向け
■【1290円】MEDiHEALROOM半袖シャツ/MEDiHEALROOMハーフパンツ
カラー展開：チャコール/ネイビー/ブラック
■【1490円】MEDiHEALROOMレディース半袖シャツ/MEDiHEALROOMレディースハーフパンツ
カラー展開：グレージュ/オレンジ/サックス/クロ
■【1590円】MEDiHEALパイル半袖シャツ/MEDiHEALパイルハーフパンツ
カラー展開：グレージュ/サックス/カーキ/ブラック
■【1490円】MEDiHEALパイルレディース半袖シャツ/MEDiHEALパイルレディースハーフパンツ
カラー展開：チャコール/サックス/オレンジ/ピンク
■アクティブ向け
■【1490円】MEDiHEALドライ半袖シャツ/MEDiHEALドライハーフパンツ
カラー展開：シャツはブラック/ネイビー/ホワイト/リセットグリーン、パンツはブラック/ネイビー
■【2290円】MEDiHEALアクトプルオーバー
カラー展開：ブラック/ネイビー/チャコール/ベージュ
■【2490円】MEDiHEALアクトフーディ/MEDiHEALアクトジョガーパンツ
カラー展開：ブラック/ネイビー/チャコール/ベージュ
■インナー
■【990円】MEDiHEALメンズインナークルーネック/MEDiHEALメンズインナーVネック
カラー展開：ホワイト/ベージュ/ブラック
■【990円】MEDiHEALレディースインナーUネック
カラー展開：ホワイト/ベージュ/ブラック
「リカバリーウェアは高いもの」というイメージを覆す、ワークマンのMEDiHEAL。かつては一部のアスリートや健康意識の高い層を中心としたニーズだったが、これからは誰にとっても当たり前の日常着になるのかもしれない。見つけたらぜひ購入してその効果を体験してみてほしい。
取材・文＝小林七緒
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
