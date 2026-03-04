ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

薄くて快適、シルエットは美しく。機能性を備えた万能パンツ【ニューバランス】のパンツがAmazonに登場!

ニューバランスのパンツは、軽量なメカニカルウーブンストレッチ素材を使用した、動きやすく快適なジョガーパンツだ。薄手でさらりとした穿き心地ながら、脚のラインをきれいに見せるスマートなジョガーシルエットに仕上げている。

裾にはジップを備えており、靴の脱ぎ履きがしやすいのも嬉しいポイントだ。

サイドにはハンドポケット、背面にはジップ付きポケットを配置し、軽量スリムながら実用性も十分。スポーツシーンはもちろん、デイリーウェアとしても取り入れやすく、季節を問わず活躍する一本となっている。

動きやすさとスタイルの良さを両立した、万能なジョガーパンツだ。