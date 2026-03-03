新作「紅茶花伝」や「ワンタン」など無料券どっさり！3月3日開始のコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめたよ。

ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソンのコンビニ4社は、2026年3月3日から9日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

3月3日時点で発表されている、4社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

「ブルガリアヨーグルト」の無料券も

ファミリーマートでもらえる商品

ファミリーマート各店では、様々な飲料やヨーグルトがもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「緑茶 伊右衛門」「烏龍茶」です。

なお、ホットは対象外となっています。

どちらか1本を購入すると、ファミマル「伊右衛門 毎日すこやか 濃い緑茶」（各600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、キリン「午後の紅茶 FRUITS＆ICE TEA 白ぶどうとレモン」（500ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、有楽製菓「ブラックサンダー」。

1個購入すると、同商品1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ファミマル「ふわふわたまごスープ」「ゆず香るもずくスープ」（各5袋入）です。

どちらか1袋を購入すると、東洋水産「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も引換対象です。

引換期間は、いずれも3月10日7時から16日まで。

また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、ファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。

1つめの対象商品は、明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special」の「洋梨ミックス」「フルーツバリエ」。

どちらか1個を購入すると、「ブルガリアヨーグルト 脂肪0 ジューシー果実」の「ブルーベリー＆3種のベリー」「苺」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、大塚食品「マッチ」（500ml）です。

1本を購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも3月10日から16日まで。

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝 厳選しぼりのピーチティー」と「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」（各440ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、対象商品・引換商品ともに「紅茶花伝 贅沢しぼりピーチティー」（440ml）も対象です。

2つめの対象商品は、サントリー「緑茶 伊右衛門」です。

1本購入すると、「サントリー天然水 きりっと果実」「サントリー 天然水 きりっと果実 グレープフルーツ」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月10日から23日まで。

アイスや新作飲料の無料券がもらえる

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店では、飲料のほかにもアイスがもらえます。

1つめの対象商品は、森永製菓「ラムレーズンサンドアイス」です。

1個購入すると、「パリパリサンド」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は3月3日から16日まで。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「紅茶花伝 厳選しぼりのアップルティー」。

1本購入すると、「紅茶花伝」の「厳選しぼりのピーチティー」「ロイヤルミルクティー」（各440ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 玄米茶」（600ml）です。

1本購入すると、「黒豆茶」（650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

コカ・コーラと伊藤園の引換期間は、3月10日から23日まで。

ミニストップの引換期間は、対象商品によって異なるので注意が必要です。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店では、飲料やインスタント食品がもらえます。

1つめの対象商品は、アサヒ「モンスター」の「ウルトラ」「ウルトラファンタジールビーレッド」「ウルトラパラダイス」「ウルトラピーチーキーン」「ウルトラバイオレット」（各355ml）、「モンスターエナジー」（500ml）です。

いずれか1本を購入すると、「PLUSカルピス」の「免疫サポート」「睡眠・腸活ケア」「体脂肪ケア」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「チョコレート風味」と「キャラメル風味」（各200ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「バナナ風味」「ココア風味」「イチゴ風味」（各200ml）のいずれか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、東洋水産「でかまる もやし味噌ラーメン」。

1個購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

上記3つの引換期間は、いずれも3月10日から16日まで。

4つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア」の「恵比寿ブラック」「恵比寿ラテ」です。

どちらか1本を購入すると「ジョージア 深煎りラテ 無糖」（各500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「ジョージア 深煎りプレッソ」（500ml）も対象です。

引換期間は3月10日から23日まで。

今週は、飲料のほかにもアイスやインスタント食品などもお得にゲットできますよ。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ