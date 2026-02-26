【絶望】トイレットペーパーの「クロワッサン化」現象→破いて修復しようと試みるも更なるクロワッサンへ【作者に聞く】
【漫画】これが「最悪なトイレ」での出来事だ…
青木ぼんろ(@aobonro)さんは、働く自分の身に降りかかった日常を、哀愁漂うタッチで描く漫画家だ。ウォーカープラスで連載中の『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』では、誰もが経験したことのある「あるある」が共感を呼んでいる。今回は、誰もが毎日使う場所でありながら、ときに「最悪な体験」の舞台となるトイレのエピソードを紹介する。
青木ぼんろさんの作品には、たびたびトイレのネタが登場する。本人はあまり意識していなかったというが、トイレはプライベートな空間だからこそ、使う人の人間性がもろに出る場所だと語る。
床が濡れていたり、水が飛び散っていたりと、マナーの悪いトイレに遭遇したときの絶望感は計り知れない。特にワイドパンツを着用しているときに限って床が濡れているなど、日常生活に潜む「最悪のタイミング」が、青木ぼんろさんの手によっておもしろいシーンとして描き出されている。
■クロワッサン状態の紙との格闘
使いにくい「クロワッサン状態」になったトイレットペーパーについて、青木ぼんろさんは時間があるときは正常に戻すよう、層になった部分を破いて直すという。しかし、時間がないときは細いまま使ってしまい、結果的に自分もクロワッサンの段差を大きくしてしまうこともあると明かした。
「トイレには神様がいる」という言葉があるように、青木ぼんろさんは誰も見ていない空間だからこそ、神様は見ていると思ってきれいに使うよう心がけている。普段使いをする場所こそ、大切に使うことが重要だ。今後も、そんなサラリーマンの日常から生まれる、おもしろいエピソードに期待したい。
取材協力：青木ぼんろ(@aobonro)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。